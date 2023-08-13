Юниорская сборная России по хоккею проиграла белорусам

Белорусы выиграли со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). У победителей отличились Илья Протас (11-я минута), Дмитрий Хобян (13) и Илья Лахнов (43). В составе сборной России шайбу забросил Алексей Донцов (10).

Встреча является матчем открытия «Сибирь-Арены». Ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10587 зрителей и возведен с учетом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодежного чемпионата мира — 2023, однако мировое первенство было перенесено из России.