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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юниорская сборная России по хоккею проиграла белорусам

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла сверстникам из Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Новосибирске.

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Источник: Спорт РИА Новости

Белорусы выиграли со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). У победителей отличились Илья Протас (11-я минута), Дмитрий Хобян (13) и Илья Лахнов (43). В составе сборной России шайбу забросил Алексей Донцов (10).

Встреча является матчем открытия «Сибирь-Арены». Ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10587 зрителей и возведен с учетом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодежного чемпионата мира — 2023, однако мировое первенство было перенесено из России.

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