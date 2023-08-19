В Европе новая катастрофа из-за нехватки денег! Норвегия распустила национальные сборные по хоккею

В хоккейной Европе продолжается череда не самых позитивных событий, которые россиян никак не затрагивают, но и радости особой не прибавляют. Сначала в Чехии не нашли денег на музей, посвященный победе в Олимпиаде-1998 и были вынуждены развезти все экспонаты по домам. К слову, та историческая Олимпиада — самая успешная для сборной России, если брать турниры с участием игроков НХЛ. Затем были опубликованы дикие цены на билеты на чемпионат мира в Праге и Остраве (на матчи сборных Чехии и Канады официальные цены составляют около 200 евро, в то время как матчи аутсайдеров можно посетить и за 8 евро). А теперь пришел черед сенсационных новостей из Норвегии — страны, где хоккей не очень популярен, но стремительно прогрессировал в последние 10 лет.

Итак, федерация хоккея Норвегии приняла решение распустить мужскую и женскую сборные по хоккею. Пока что это решение формально временное — его сила распространяется до конца 2023 года, но понятно, что оно продиктовано жестоким кризисом, который способен затянуться.

Причина банальна — деньги. Бюджет Норвежской хоккейной ассоциации в 2022 году был резко дефицитным, из-за чего ей пришлось прибегнуть к жестким мерам экономии. Частью этого является прекращение деятельности национальных команд, а кроме этого были уволены пять штатных сотрудников федерации.

«Все приостановлено до конца года, если только не произойдет что-то положительное с точки зрения доходов», — сказал глава профсоюза Таге Петтерсен. Единственным исключением является молодежная мужская сборная Норвегии, которой повезло — она будет принимать участие в МЧМ, который пройдет в декабре-январе.

По словам тренера главной сборной Тобиаса Йоханссона, сотрудники были проинформированы о решениях несколько дней назад.

«Конечно, это нехорошо. Это ужасно для программы сборной, за которую я отвечаю. Но я хочу разделить это на две части. В краткосрочной перспективе наши игроки и тренеры потеряют международный опыт, необходимый для следующего шага. В долгосрочной перспективе, я думаю, мы создали доверительный капитал в сообществе, который, как я подозреваю, обернется упадком», — продолжил Йоханссон.

Весной прошлого года Норвегия играла на чемпионате мира в Риге. Викинги обыграли Канаду (3:2 Б) и Словению (1:0), но заняли седьмое, предпоследнее место в своей группе.

«Это крайне пугающе для норвежского хоккея. Национальная сборная — это флагман. Мы еще никогда не играли так стабильно в высшем дивизионе чемпионата мира. Так что это крайне неудачное время», — сказал Александр Бонсаксен, сыгравший более 300 матчей в финской SM-лиге.

Достаточно много норвежских хоккеистов выступает в Швеции, Германии, Швейцарии и Финляндии, в том числе и в высших дивизионах. У Норвегии есть представитель в НХЛ — вспомним Матса Цуккарелло-Аасена, который является партнером Кирилла Капризова в «Миннесоте». И долги хоккейной федерации вроде бы вполне посильные — около 4 миллионов евро, но взять их, очевидно, неоткуда. Правительство страны не хочет тратить бюджетные деньги на профессиональный спорт.

«С чемпионатом мира пока ничего не ясно. Но две игры, которые были запланированы на ноябрь и декабрь мы точно не сыграем. Печально, что приходится вводить такие меры», — сказал бывший генменеджер национальной сборной Рой Йохансен.