«Салават Юлаев» начинает отложенный для него Кубок Блинова

Во вторник, 22 августа, уфимский «Салават Юлаев» начинает свое выступление на омском предсезонном турнире Кубок Блинова. Напомним, уфимцы должны были первыми открывать этот Кубок, но не поехали на первый день, так как остались в Уфе проводить в последний путь скончавшегося от рака молодого «юлаевца» Родиона Амирова. Поэтому в матче с «Барысом» уфимской команде засчитано поражение без разницы шайб.