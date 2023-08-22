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10:36 (мск), источник: АиФ Уфа

«Салават Юлаев» начинает отложенный для него Кубок Блинова

Уфимцы сыграют с «Нефтехимиком».

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Во вторник, 22 августа, уфимский «Салават Юлаев» начинает свое выступление на омском предсезонном турнире Кубок Блинова. Напомним, уфимцы должны были первыми открывать этот Кубок, но не поехали на первый день, так как остались в Уфе проводить в последний путь скончавшегося от рака молодого «юлаевца» Родиона Амирова. Поэтому в матче с «Барысом» уфимской команде засчитано поражение без разницы шайб.

Сегодня уфимцы встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Начало поединка — в 19:30 по уфимскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
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