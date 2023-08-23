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07:58 (мск), источник: dostup1.ru

«Трактор» и «Металлург» встретятся на льду в первый день Кубка губернатора-2023

В предсезонном турнире примут участие четыре команды КХЛ: «Трактор», «Ак Барс», «Металлург» и «Лада».

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Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» встретятся на льду в первый день Кубка губернатора-2023, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что в предсезонном турнире, который стартует 23 августа, примут участие четыре команды КХЛ: «Трактор», «Ак Барс», «Металлург» и «Лада». В прошлом году обладателями трофея стали подопечные Анвара Гатиятулина.

«В первый игровой день юбилейного 10-го Кубка губернатора Челябинской области “черно-белые” в южноуральском дерби встретятся с магнитогорским “Металлургом”. Хоккеисты “Трактора” в начале августа стали победителями Кубка TANECO-2023. “Сталевары” перед поездкой в Челябинск приняли участие в Кубке Республики Башкортостан, где подопечные Андрея Разина заняли второе место», — говорится в анонсе.

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