Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
10:23 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Салават Юлаев» — «Локомотив». Где и во сколько смотреть матч Кубка Блинова?

23 августа на предсезонном турнире Кубок Блинова «Салават Юлаев» сыграет против ярославского «Локомотива».

Наверх

Начало встречи в 14:00 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча на телеканале «Хоккейный».

Напомним, уфимцы вчера переиграли «Нефтехимик», (5:2), а ярославцы в предыдущих матчах были сильнее «Авангарда», (5:1) и уступили «Барысу», (1:2).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь