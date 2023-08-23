«Салават Юлаев» — «Локомотив». Где и во сколько смотреть матч Кубка Блинова?
23 августа на предсезонном турнире Кубок Блинова «Салават Юлаев» сыграет против ярославского «Локомотива».
23 августа на предсезонном турнире Кубок Блинова «Салават Юлаев» сыграет против ярославского «Локомотива».
Начало встречи в 14:00 по уфимскому времени. Прямая трансляция матча на телеканале «Хоккейный».
Напомним, уфимцы вчера переиграли «Нефтехимик», (5:2), а ярославцы в предыдущих матчах были сильнее «Авангарда», (5:1) и уступили «Барысу», (1:2).