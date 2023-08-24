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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Барысом» на Кубке Блинова

Игра завершилась со счетом 3:4.

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В среду, 23 августа, в Омске на льду «G-Drive Арене» «Авангард» встретился с астанинским «Барысом» в рамках Кубка Блинова. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

Счет в матче на 17-й секунде первого периода открыл Рид Буше. У «Авангарда» в матче также отличились Либор Шулак, Иван Николшин. Шайбы в ворота омичей забросили Кирилл Савицкий, Самат Данияр, Райли Барбер (x2).

Напомним, сегодня, 24 августа, «Авангард» проведет заключительный матч в рамках Кубка Блинова. Омская команда встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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