В матче открытия Кубка губернатора «Трактор» обыграл «Металлург»

«Трактор» сыграл в экспериментальных сочетаниях без целого ряда своих лидеров. Первым звеном было заявлено номинальное четвертое. Недавнее приобретение, Максим Марушев, центрил третий состав. В четвертой тройке сыграли молодые Александр Рыков, Егор Фатеев и Артем Шварев.

В защите первой парой оказалось сочетание Виктор Антипин — Артем Блажиевский. 17-летний Артем Щучинов уже прописался в основном составе. Сегодня он был заявлен в третьей паре. Четвертая пара состояла из дебютантов: Ильи Николаева и Алексея Савельева.

Сергей Мыльников сыграл в воротах, а канадский новобранец Зак Фукале остался в запасе.

Капитанская литера досталась Антону Бурдасову, ассистенты — Владимир Жарков и Илья Карпухин.

Команды не форсировали события и отыграли первый период в летнем темпе. Во втором отрезке игра пошла куда веселей. Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев открыл счет в матче, а также своим голам за клуб. Но вскоре Максим Карпов сравнял счет. После этого «Металлург» получил две минуты двойного большинства и даже снял вратаря. Но реализовать численное преимущество 6 на 3 не смог. Причина — самоотверженная игра Сергея Мыльникова.

В третьем периоде градус накала снова немного спал. Обошлось без голов, и игра перетекла в овертайм. Дополнительное время осталось за «Трактором». Никита Тертышный и Семен Дер-Аргучинцев убежали на вратаря, и новичок команды оформил дубль.

В серии показательных буллитов единственная успешная попытка у Никиты Сошникова.

Ранее, в первом матче турнира «Ак Барс» победил «Ладу» 3:2. Теперь «Трактор» сыграет с «Ак Барсом».