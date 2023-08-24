Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
08:07 (мск), источник: МК.RU Челябинск

В матче открытия Кубка губернатора «Трактор» обыграл «Металлург»

Челябинцы добыли непростую победу по итогам овертайма 2:1. Оба гола на счету Семена Дер-Аргучинцева. Прекрасный матч провел и вратарь Сергей Мыльников. «Черно-белые» вышли на лед с нашивками «27» в память об умершем игроке «Салавата Юлаева» Родионе Амирове.

Наверх

«Трактор» сыграл в экспериментальных сочетаниях без целого ряда своих лидеров. Первым звеном было заявлено номинальное четвертое. Недавнее приобретение, Максим Марушев, центрил третий состав. В четвертой тройке сыграли молодые Александр Рыков, Егор Фатеев и Артем Шварев.

В защите первой парой оказалось сочетание Виктор Антипин — Артем Блажиевский. 17-летний Артем Щучинов уже прописался в основном составе. Сегодня он был заявлен в третьей паре. Четвертая пара состояла из дебютантов: Ильи Николаева и Алексея Савельева.

Сергей Мыльников сыграл в воротах, а канадский новобранец Зак Фукале остался в запасе.

Капитанская литера досталась Антону Бурдасову, ассистенты — Владимир Жарков и Илья Карпухин.

Команды не форсировали события и отыграли первый период в летнем темпе. Во втором отрезке игра пошла куда веселей. Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев открыл счет в матче, а также своим голам за клуб. Но вскоре Максим Карпов сравнял счет. После этого «Металлург» получил две минуты двойного большинства и даже снял вратаря. Но реализовать численное преимущество 6 на 3 не смог. Причина — самоотверженная игра Сергея Мыльникова.

В третьем периоде градус накала снова немного спал. Обошлось без голов, и игра перетекла в овертайм. Дополнительное время осталось за «Трактором». Никита Тертышный и Семен Дер-Аргучинцев убежали на вратаря, и новичок команды оформил дубль.

В серии показательных буллитов единственная успешная попытка у Никиты Сошникова.

Ранее, в первом матче турнира «Ак Барс» победил «Ладу» 3:2. Теперь «Трактор» сыграет с «Ак Барсом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Коллекционер кукол из Копейска рассуждает о барбимании
Детский психиатр из Челябинска перечислила пять феноменов Барби
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь