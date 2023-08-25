Омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче на Кубке Блинова
Теперь хоккейный клуб занимает третье место в турнирной таблице.
«Авангард» стал бронзовым призёром Fonbet Кубка Блинова и обыграл «Салават Юлаев» со счётом 3:2.
В первом периоде счёт открыл Александр Хмелевский из «Салавата Юлаева», он же оформил дубль и во второй двадцатиминутке. Однако позже омичам удалось отыграться. Кирилл Панюков отыграл одну шайбу, а затем счёт уравнял Владимир Ткачёв — 2:2. Никита Холодин вывел команду вперёд со счётом 3:2. Теперь «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице.
В пятницу, 25 августа, на G-Drive Арене состоится матч «Барыс» — «Нефтехимик». По его окончании призёров наградят.
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