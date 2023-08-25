Омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче на Кубке Блинова

В первом периоде счёт открыл Александр Хмелевский из «Салавата Юлаева», он же оформил дубль и во второй двадцатиминутке. Однако позже омичам удалось отыграться. Кирилл Панюков отыграл одну шайбу, а затем счёт уравнял Владимир Ткачёв — 2:2. Никита Холодин вывел команду вперёд со счётом 3:2. Теперь «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице.