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07:40 (мск), источник: Om1.ru

Омский «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче на Кубке Блинова

Теперь хоккейный клуб занимает третье место в турнирной таблице.
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Источник: минспорта Омской области

«Авангард» стал бронзовым призёром Fonbet Кубка Блинова и обыграл «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

В первом периоде счёт открыл Александр Хмелевский из «Салавата Юлаева», он же оформил дубль и во второй двадцатиминутке. Однако позже омичам удалось отыграться. Кирилл Панюков отыграл одну шайбу, а затем счёт уравнял Владимир Ткачёв — 2:2. Никита Холодин вывел команду вперёд со счётом 3:2. Теперь «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице.

В пятницу, 25 августа, на G-Drive Арене состоится матч «Барыс» — «Нефтехимик». По его окончании призёров наградят.

Читайте также на портале Om1.ru Из-за презентации «Авангарда» в центре Омска перекроют движение на три дня.

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