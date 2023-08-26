«Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург»
«Ак Барс» победил «Металлург» на матче Кубка губернатора Челябинской области.
«Ак Барс» победил «Металлург» на матче Кубка губернатора Челябинской области.
Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на Кубке губернатора Челябинской области. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу казанцев (2:0, 1:1, 2:1).
В составе казанской команды отличились Кирилл Семенов, Даниил Журавлев, Илья Сафонов, Александр Радулов и Станислав Галиев. У «Металлурга» шайбы забросили Григорий Дронов и Максим Карпов.
В следующем матче 1 сентября «Ак Барс» встретится с ЦСКА на регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» 2 сентября.