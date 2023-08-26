«Ак Барс» победил магнитогорский «Металлург»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на Кубке губернатора Челябинской области. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу казанцев (2:0, 1:1, 2:1).

В составе казанской команды отличились Кирилл Семенов, Даниил Журавлев, Илья Сафонов, Александр Радулов и Станислав Галиев. У «Металлурга» шайбы забросили Григорий Дронов и Максим Карпов.

В следующем матче 1 сентября «Ак Барс» встретится с ЦСКА на регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» 2 сентября.