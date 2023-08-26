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18:14 (мск), источник: ЕАН

Челябинский «Трактор» выиграл Кубок губернатора по хоккею

В заключительный игровой день Кубка губернатора Челябинской области по хоккею местный «Трактор» встречался с тольяттинской «Ладой».

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Преимущество хозяев льда было неоспоримо. В результате они трижды смогли поразить ворота «Лады» (шайбы на счету Александра Шарова, Виталия Кравцова и Максима Шабанова), а голкипер «Трактора» Зак Фукале смог оставить свои ворота в неприкосновенности. 3:0 — победа челябинского клуба, который в итоге и стал победителем турнира. ﻿﻿

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