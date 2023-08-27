Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню: видео
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил вечеринку с участием Ольги Бузовой в Москве.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил вечеринку с участием Ольги Бузовой в Москве.
Бузова опубликовала в соцсетях видео с Овечкиным, на котором хоккеист обнимает певицу, а затем они вместе танцуют под хит Бузовой «Мало половин».
«Люблю», — подписала ролик Бузова.
Овечкину 37 лет. Он занимает второе место в общем списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 играх чемпионатов.