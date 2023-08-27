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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню: видео

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил вечеринку с участием Ольги Бузовой в Москве.

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Бузова опубликовала в соцсетях видео с Овечкиным, на котором хоккеист обнимает певицу, а затем они вместе танцуют под хит Бузовой «Мало половин».

«Люблю», — подписала ролик Бузова.

Овечкину 37 лет. Он занимает второе место в общем списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 822 шайбами и уступает рекордсмену Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы в 1487 играх чемпионатов.

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