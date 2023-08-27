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22:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в третий раз в истории стал победителем Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею.

Спартак
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу «Спартака». В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (20-я минута), Александр Хохлачев (57) и Максим Цыплаков (58). У ЦСКА отличился Владислав Каменев (34-я минута).

«Спартак» в третий раз в истории выиграл Кубок мэра, в последний раз «красно-белые» брали трофей в 2015 году. ЦСКА пять раз становился чемпионом турнира (2010, 2011, 2013, 2017, 2022).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия, в котором ЦСКА примет казанский «Ак Барс». «Спартак» начнет регулярный чемпионат 2 сентября домашней встречей против пекинского «Куньлунь Ред Стар».

В матче за третье место, который прошел ранее в воскресенье, московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 5:2.

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