Текущие события
Хоккей. КХЛ
1.09
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
2.09
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
2.09
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
2.09
Динамо М
СКА
Хоккей. КХЛ
2.09
Автомобилист
Металлург
Хоккей. КХЛ
2.09
Лада
Трактор
Все события
Фоторепортажи
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
09:20 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Салават Юлаев» представил форму на сезон 2023/24

«Салават Юлаев» выложил новый ролик с презентацией новой формы.

Наверх

В нем форвард команды Александр Хмелевский идет по центру Уфы и встречает людей в форме уфимского клуба.

«Микс традиций и смелых идей на новой форме “Салавата Юлаева”. Привычная цветовая палитра наполнилась множеством нестандартных элементов.

Главный герой на форме — Салават Юлаев. На воротнике поместилась строчка из его стихотворения «И снова в бой готовлюсь идти».

Во время загрузки произошла ошибка.

Традиционный образ Салавата на форме органично дополняет еще один символ республики — мёд. Надпись «УФА» на русском и башкирском языках выполнена в виде медовых сот. Специально разработанный для клуба шрифт номеров также построен на основе шестигранника.

Перфорация на номерах — не только стиль, но и технологичный тренд. Она дает лучшее влагоотведение, поддерживая комфорт даже в самых жарких играх.

Новая форма вдохновлена богатой историей и культурой Башкортостана. Она гармонично сочетает в себе стиль, наследие и инновации«, — рассказал руководитель студии “Quberten” Михаил Антипин.

Новый сезон КХЛ уфимская команда начнет в гостях 2 сентября матчем с «Барысом».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь