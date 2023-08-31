«Салават Юлаев» представил форму на сезон 2023/24
«Салават Юлаев» выложил новый ролик с презентацией новой формы.
«Салават Юлаев» выложил новый ролик с презентацией новой формы.
В нем форвард команды Александр Хмелевский идет по центру Уфы и встречает людей в форме уфимского клуба.
«Микс традиций и смелых идей на новой форме “Салавата Юлаева”. Привычная цветовая палитра наполнилась множеством нестандартных элементов.
Главный герой на форме — Салават Юлаев. На воротнике поместилась строчка из его стихотворения «И снова в бой готовлюсь идти».
Традиционный образ Салавата на форме органично дополняет еще один символ республики — мёд. Надпись «УФА» на русском и башкирском языках выполнена в виде медовых сот. Специально разработанный для клуба шрифт номеров также построен на основе шестигранника.
Перфорация на номерах — не только стиль, но и технологичный тренд. Она дает лучшее влагоотведение, поддерживая комфорт даже в самых жарких играх.
Новая форма вдохновлена богатой историей и культурой Башкортостана. Она гармонично сочетает в себе стиль, наследие и инновации«, — рассказал руководитель студии “Quberten” Михаил Антипин.
Новый сезон КХЛ уфимская команда начнет в гостях 2 сентября матчем с «Барысом».