«Салават Юлаев» представил форму на сезон 2023/24

В нем форвард команды Александр Хмелевский идет по центру Уфы и встречает людей в форме уфимского клуба.

«Микс традиций и смелых идей на новой форме “Салавата Юлаева”. Привычная цветовая палитра наполнилась множеством нестандартных элементов.

Главный герой на форме — Салават Юлаев. На воротнике поместилась строчка из его стихотворения «И снова в бой готовлюсь идти».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-45995544&hd=2&id=456245486&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Традиционный образ Салавата на форме органично дополняет еще один символ республики — мёд. Надпись «УФА» на русском и башкирском языках выполнена в виде медовых сот. Специально разработанный для клуба шрифт номеров также построен на основе шестигранника.

Перфорация на номерах — не только стиль, но и технологичный тренд. Она дает лучшее влагоотведение, поддерживая комфорт даже в самых жарких играх.

Новая форма вдохновлена богатой историей и культурой Башкортостана. Она гармонично сочетает в себе стиль, наследие и инновации«, — рассказал руководитель студии “Quberten” Михаил Антипин.

Новый сезон КХЛ уфимская команда начнет в гостях 2 сентября матчем с «Барысом».