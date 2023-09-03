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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Федотов высказался о решении IIHF отстранить его от матчей за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Иван Федотов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить его от матчей за армейцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Слова спортсмена приводит РИА Новости.

ЦСКА
Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

«Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ. Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно все закончится — это самое главное», — заявил Федотов.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако КХЛ все равно допустила его к матчам лиги. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Ранее он играл в составе армейцев в сезоне-2021/2022. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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