Федотов высказался о решении IIHF отстранить его от матчей за ЦСКА

«Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ. Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно все закончится — это самое главное», — заявил Федотов.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, однако КХЛ все равно допустила его к матчам лиги. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».