Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали третью победу на старте сезона МХЛ

В пятницу на «Бобруйск-Арене» подопечные Андрея Михалева принимали «Сахалинских Акул» из Южно-Сахалинска. Уже на третьей минуте наши хоккеисты оказались в положении отстающих, но незадолго до первого ухода на перерыв Матвей Шидловский восстановил равновесие — 1:1. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб, и только в заключительной трети «шинники» сумели подтвердить статус фаворитов. Лидерство в два гола для хозяев льда за считанные минуты организовали Иван Шатило и Даниил Липский, а в концовке встречи Дмитрий Тукач установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Динамо-Шинника».