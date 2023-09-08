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19:36 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали третью победу на старте сезона МХЛ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» продлили победную серию на старте регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В пятницу на «Бобруйск-Арене» подопечные Андрея Михалева принимали «Сахалинских Акул» из Южно-Сахалинска. Уже на третьей минуте наши хоккеисты оказались в положении отстающих, но незадолго до первого ухода на перерыв Матвей Шидловский восстановил равновесие — 1:1. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб, и только в заключительной трети «шинники» сумели подтвердить статус фаворитов. Лидерство в два гола для хозяев льда за считанные минуты организовали Иван Шатило и Даниил Липский, а в концовке встречи Дмитрий Тукач установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Динамо-Шинника».

Эта победа стала для бобруйского клуба уже третьей со старта сезона — ранее наши хоккеисты дважды обыграли «Тайфун» из Приморского края (6:5, 3:2). Повторный поединок юных динамовцев с «Сахалинскими Акулами» пройдет завтра и стартует в 13.15.

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