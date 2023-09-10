«Сибирь» дома проиграла «Автомобилисту» с разницей в пять шайб

Новосибирская «Сибирь» потерпела сокрушительное поражение от гостей из Екатеринбурга — команды «Автомобилист». Итоговый счет 6:1 в пользу гостей.

Первый период при в целом равной игре завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Во втором хозяева реализовали большинство и счет сравняли. А затем «Сибирь» будто подменили — игра команды полностью «расклеилась». Хозяева невнятно смотрелись в большинстве, получали невынужденные удаления. А у гостей же залетало в ворота Дениса Костина все, что только могло туда залететь. А именно — каждый четвертый бросок в створ ворот хозяев приводил к голу, тогда как у снеговиков результативным стал только 1 из 33 бросков. В итоге 3:1 после второго периода и полный разгром по итогам всей игры.

Не все болельщики смогли спокойно пережить поражение и стали покидать трибуны уже в середине третьего периода при счете 5:1.

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски начал послематчевую пресс-конференцию с извинений перед болельщиками.

«Мне хотелось бы извиниться перед болельщиками, хоккеисты тоже извиняются перед ними, так играть нельзя. Игру пять на пять начали хорошо, были моменты, но потом пошли ненужные удаления, которые соперник сразу реализовал. У нас же, в большинстве, сегодня ничего не получалось. Опять же, плохое большинство даёт энергии сопернику. Потом много неправильных движений шайбы пошло (…) Позитивного сегодня мало. Только возвращение Короткова и гол Ивана Климовича. Сейчас нам важно не забыть эту игру, а разобрать её, завтра посмотреть видео. Через работу, через тренировки, можно вернуть хорошую игру», — сказал Немировски.

Это было самое крупное поражение «Сибири» с ноября 2020 года, когда «снеговики» дома уступили минскому «Динамо» со счетом 0:6.