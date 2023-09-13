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22:24 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» прервали победную серию в МХЛ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели первое поражение в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В среду подопечные Андрея Михалева на «Бобруйск-Арене» во второй раз за два дня принимали хабаровских «Амурских тигров». Стартовая треть закончилась с равным счетом 1:1, у «шинников» первую в сезоне шайбу за команду провел Илья Лахнов. Второй период у хозяев льда не задался: юные динамовцы пропустили сразу трижды, сумев ответить только голом Даниила Липского.

Спасение пришло в заключительной 20-минутке: сперва Липский в большинстве оформил дубль, а за 45 секунд до сирены об окончании трети Матвей Ладутько сравнял цифры — 4:4. Если накануне соперники определили победителя в овертайме, то сегодня все решилось в серии послематчевых бросков. Точнее буллиты исполнили «Амурские тигры», в итоге первая неудача «Динамо-Шинника» в сезоне (4:5).

Тем не менее благодаря пяти победам кряду и очередному набранному очку белорусы продолжают возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ. Дальше бобруйский коллектив ожидает выезд в Кондопогу, где 20 и 21 сентября наши хоккеисты проведут матчи против местного клуба «СКА-Карелия».

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