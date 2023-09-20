Хоккеисты «Динамо-Шинника» выиграли первый гостевой матч в сезоне МХЛ

В среду подопечных Андрея Михалева в Кондопоге принимал местный клуб «СКА-Карелия». Стартовая треть закончилась вничью 1:1, голом в составе гостей отметился Матвей Шидловский. Следующий период начался для нашей команды наихудшим образом: уже на 20-й секунде юные динамовцы пропустили вторую шайбу, а всего минуту спустя — третью.

Ситуация была исправлена аккурат в середине второго отрезка, когда с разницей в несколько мгновений точные броски нанесли тот же Шидловский и Николай Салыго — 3:3. В заключительном периоде отрыв в две шайбы соорудили уже «шинники», голами в составе бобруйчан отметились Никита Ходорович и Владимир Сивирчуков. Ближе к концу встречи соперники обменялись шайбами, за «Динамо-Шинник» забросил Матвей Ладутько. Финальный счет — 6:4.