Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате МХЛ

Сегодня подопечные Андрея Михалева впервые в этом чемпионате принимали на «Бобруйск-Арене» представителей Золотого дивизиона МХЛ — санкт-петербургское «Динамо-СПб». В прошлом сезоне команды оспаривали друг с другом право сыграть в плей-офф, и тогда сильнее в серии до двух побед оказались петербуржцы. В первой спустя полгода встрече убедительнее снова смотрелись гости, обеспечившие перевес в две шайбы к середине второго периода. Усилиями Даниила Липского и Егора Борикова юные динамовцы успели отыграться до ухода на перерыв, но в заключительной трети хоккеисты с берегов Невы снова оторвались на два гола — и на сей раз хозяева льда ответить не смогли.