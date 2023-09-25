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19:45 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате МХЛ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Андрея Михалева впервые в этом чемпионате принимали на «Бобруйск-Арене» представителей Золотого дивизиона МХЛ — санкт-петербургское «Динамо-СПб». В прошлом сезоне команды оспаривали друг с другом право сыграть в плей-офф, и тогда сильнее в серии до двух побед оказались петербуржцы. В первой спустя полгода встрече убедительнее снова смотрелись гости, обеспечившие перевес в две шайбы к середине второго периода. Усилиями Даниила Липского и Егора Борикова юные динамовцы успели отыграться до ухода на перерыв, но в заключительной трети хоккеисты с берегов Невы снова оторвались на два гола — и на сей раз хозяева льда ответить не смогли.

Как результат — поражение «Динамо-Шинника» со счетом 2:4, эта неудача стала для нашей команды всего второй в девяти матчах сезона. Бобруйский коллектив с 15 баллами продолжает возглавлять таблицу Серебряного дивизиона МХЛ. Следующий домашний матч «шинники» проведут 28 сентября, соперником подопечных Михалева станет еще один клуб из Санкт-Петербурга «СКА-1946». Начало встречи — в 17.00.

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