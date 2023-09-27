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27 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Витебска» одержали пятую победу подряд в экстралиге

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Витебске, Могилеве и Лиде в среду продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В центральном поединке вечера сошлись команды со второго и третьего места турнирной таблицы — «Витебск» и «Локомотив». Оршанцы вышли вперед в концовке стартовой трети, но затем пропустили от хозяев три безответные шайбы. В итоге 3:1, «Витебск» выигрывает пятый матч подряд и продолжает погоню за солигорским «Шахтером», который в среду набрал очередные два балла. В самой результативной игре дня «горняки» перестреляли «Лиду» — 5:3. А вот в параллельном поединке «Могилева» и «Динамо-Молодечно» все решила одна шайба, заброшенная форвардом молодечненцев Игорем Ревенко уже на второй минуте — 1:0.

28 сентября в белорусской экстралиге также состоятся три встречи. В 19.00 стартуют матчи «Гомель» — «Химик» и «Неман» — «Брест», спустя полчаса на лед в Минске выйдут хоккеисты «Юности» и «Металлурга».-0-

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