Хоккеисты «Витебска» одержали пятую победу подряд в экстралиге

В центральном поединке вечера сошлись команды со второго и третьего места турнирной таблицы — «Витебск» и «Локомотив». Оршанцы вышли вперед в концовке стартовой трети, но затем пропустили от хозяев три безответные шайбы. В итоге 3:1, «Витебск» выигрывает пятый матч подряд и продолжает погоню за солигорским «Шахтером», который в среду набрал очередные два балла. В самой результативной игре дня «горняки» перестреляли «Лиду» — 5:3. А вот в параллельном поединке «Могилева» и «Динамо-Молодечно» все решила одна шайба, заброшенная форвардом молодечненцев Игорем Ревенко уже на второй минуте — 1:0.