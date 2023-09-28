«Гомель» и «Неман» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

В Гродно местный «Неман» принимал хоккеистов «Бреста». Хозяева льда открыли счет в середине стартовой 20-минутки, но южане довольно быстро отыгрались, а в начале следующей трети даже вышли вперед. Сохранить лидерство до ухода на перерыв брестчане не смогли, всего за две секунды до сирены об окончании второго периода Игорь Козячий восстановил паритет. В третьем игровом отрезке дело плавно двигалось к овертайму, но свое слово снова сказал Игорь Козячий — гол нападающего в концовке встречи принес «Неману» победу со счетом 3:2.

В параллельном матче «Гомель» на своем льду играл с новополоцким «Химиком». В отличие от поединка в Гродно, на юге страны интриги не случилось: в дебютной трети «рыси» обеспечили себе перевес в две шайбы, а на старте второго периода довели разрыв до крупного — 3:0. Впоследствии соперники по два раза обменялись точными бросками, в итоге табло зафиксировало победу гомельского клуба со счетом 5:2. Дублем у «рысей» отметился Егор Феофанов, три результативных балла набрал Арсений Дерибо. Эта виктория стала для гомельчан пятой в шести последних матчах.