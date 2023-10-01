В Казахстане определились с главным тренером национальной команды на сезон-2023/2024

В ходе Конференции Галым Мамбеталиев был утверждён главным тренером национальной сборной Казахстана на сезон-2023/2024. Напомним, на чемпионате мира — 2023 во главе со специалистом сборная Казахстана заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.