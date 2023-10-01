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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В Казахстане определились с главным тренером национальной команды на сезон-2023/2024

Состоялось заседание Республиканской Конференции Казахстанской федерации хоккея.

Казахстан
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Источник: SHAIBA.KZ

В конференции приняли участие руководство КФХ, представители хоккейных клубов и детско-юношеских школ Казахстана.

В ходе Конференции Галым Мамбеталиев был утверждён главным тренером национальной сборной Казахстана на сезон-2023/2024. Напомним, на чемпионате мира — 2023 во главе со специалистом сборная Казахстана заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.

К тому же, определились тренеры других национальных сборных:

  • Молодёжная сборная (до 20 лет) — Сергей Старыгин;
  • Юношеская сборная (до 18 лет) — Георгий Верещагин;
  • Национальная сборная (женщины) — Александр Тебеньков;
  • Женская юношеская сборная (до 18 лет) — Мария Федоренко;
  • Юношеская олимпийская сборная (3Х3) — Рамазан Кайдаров.

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