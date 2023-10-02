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2 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно уступили «СКА-Юниору» в МХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Десятиматчевая выездная серия подопечных Андрея Михалева стартовала накануне в городе Красногорске Московской области, где выступает команда «СКА-Юниор». Встреча соперников в воскресенье завершилась разгромной победой «армейцев» (7:0), второй очный поединок вышел куда более напряженным. Бобруйчане открыли счет в концовке стартовой трети усилиями Матвея Ладутько, но во втором периоде вперед вышли уже хозяева льда — 2:1. В положении отстающих «шинники» пробыли до 59-й минуты, когда цифры сравнял Матвей Шидловский. Казалось, исход встречи решится за пределами основного времени, но за восемь секунд до финальной сирены «СКА-Юниор» все-таки вырвал победу со счетом 3:2. Все три шайбы в составе петербуржцев провел Игнат Лутфуллин.

Эта неудача стала для белорусского клуба третьей в четырех последних матчах. Тем не менее благодаря победной серии на старте сезона «Динамо-Шинник» продолжает возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ. Далее бобруйчан ожидают два поединка против московских «Крыльев Советов», которые идут в дивизионе третьими. Игры состоятся 5 и 6 октября.

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