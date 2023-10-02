Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно уступили «СКА-Юниору» в МХЛ

Десятиматчевая выездная серия подопечных Андрея Михалева стартовала накануне в городе Красногорске Московской области, где выступает команда «СКА-Юниор». Встреча соперников в воскресенье завершилась разгромной победой «армейцев» (7:0), второй очный поединок вышел куда более напряженным. Бобруйчане открыли счет в концовке стартовой трети усилиями Матвея Ладутько, но во втором периоде вперед вышли уже хозяева льда — 2:1. В положении отстающих «шинники» пробыли до 59-й минуты, когда цифры сравнял Матвей Шидловский. Казалось, исход встречи решится за пределами основного времени, но за восемь секунд до финальной сирены «СКА-Юниор» все-таки вырвал победу со счетом 3:2. Все три шайбы в составе петербуржцев провел Игнат Лутфуллин.