Русский гигант Малкин приехал на родину своего капитана! Билеты по $10 тыс, очереди с 6 утра — так встретили Кросби

Предсезонка — время экспериментов. «Питтсбург» во время тренировочного лагеря этого года решил устроить для команды небольшое путешествие в Канаду. «Пингвинз» отправились на родину своей главной звезды Сидни Кросби. Легендарный канадский игрок родился в Новой Шотландии (провинция Канады). Там его американский клуб провел четыре дня и оставил впечатляющий след в истории.

В конце прошлой недели «Питтсбург» приехал в город, где родился и вырос Кросби, под названием Кол Харбор. Это даже не город, а скорее поселок с населением в 20 тысяч человек. Город знаменит хоккеем — здесь родился не только Кросби, но и обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и самый дорогой игрок НХЛ на сегодня Натан Маккиннон начинал играть там в хоккей. В воскресенье «пингвины» провели открытую тренировку в Кол Харборе в небольшом хоккейном дворце, где когда-то занимался маленький Сид. Да-да, в городке на 20 тыс жителей есть хоккейный дворец и хоккейная школа с командой. Небольшое здание было заполнено сотнями фанатов. Сотни других стояли снаружи, терпеливо ожидая увидеть Кросби. Люди стали собираться в шесть утра в воскресенье, чтобы увидеть своего кумира.

В субботу же у игроков «Питтсбурга» был выходной. Утром хоккеисты поиграли в гольф — один из любимых видов спорта у игроков НХЛ. А после отправились на прогулку по городу пешком, а потом и на пароме. Причем, сделано это было в формате игры: хоккеистов разделили на группы, каждой группе предстояло выполнять определенные задания (куда идти, что нужно делать и так далее). Например, один пункт из инструкции звучал так: «Каждый игрок должен очистить две устрицы и съесть их, или попросить товарища по команде съесть их от его имени. Будьте осторожны с этим ножом и не разбейте ракушки!».

Конечно, в центре внимания был Кросби, ради которого всю эту поездку и затеяли. Но Евгений Малкин также отличился. Он присутствовал практически на всех видео, которые выставляли в клубные аккаунты. Много шутил, подкалывал партнеров, а еще выставил самое смешное фото из поездки.

«Самая известная стиральная машина в Канаде», — подписал Джино фото. Оказалось, что это та самая стиралка, которую Кросби в детстве расстреливал шайбами. Его нынешние партнеры тоже в этом поупражнялись.

Источник: Соцсети

В воскресенье помимо тренировки «Пингвинз» провели мастер-класс для юных хоккеистов. Малкин и тут отличился: «Скажите им, что я тоже тут есть. Не только Кросби». Очень уж хотел россиянин урвать свою минуту славы.

В понедельник у «Питтсбурга» была запланирована выставочная игра с «Оттавой» в Галифаксе, он находится в десяти минутах езды на машине от Кол Харбора. Там Сидни также играл в хоккей — он впервые вышел на лед арены в Галифаксе за 17 лет. Галифакс — город крупный, его население почти полмиллиона жителей. Оттуда помимо Кросби и Маккиннон еще Брэд Маршан. Каждое лето эта троица тренируется на родине, здесь их знает каждый первый житель. «Скотиабанк Центр» вмещает 11 тысяч зрителей, в день матча перекупщики предлагали билеты на матч по цене 9−13 тыс канадских долларов (650−940 тыс рублей). Полный стадион стоя и аплодисментами встречал Сидни Кросби. И, конечно, почти все были одеты в свитера с номером 87.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239457&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кросби поблагодарил команду за то, что она согласилась приехать на его родину, поблагодарил свою семью и всех зрителей, которые его так поддерживали. Вот только результат матча немного подпортил все впечатление — «Пингвинз» уступили со счетом 0:3, а капитан не смог забить на своей родине.

«До игры он был счастлив, но после, думаю, немного разозлился. Он хотел победить здесь, хотел забить. Он великий лидер. Отличная речь после игры. Его семья потрясающая. Люди любят его. Мы старались сделать все возможное», — сказал Малкин.

«Питтсбург» и НХЛ также рассматривали вариант проведения домашнего матча регулярного чемпионата на родине Кросби. Однако от этой идеи все-таки было решено отказаться — количество телевизионных камер в «Скотиабанк Центр» не соответствует требованиям лиги. Контракт самого титулованного канадского игрока современности будет действовать до 2025 года, так что у арены в Галифаксе есть еще время, чтобы подготовить оборудование и еще раз увидеть в деле своего самого знаменитого жителя.