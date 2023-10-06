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6 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» взяли реванш у «Крыльев Советов» в чемпионате МХЛ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали выездную победу в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В пятницу подопечные Андрея Михалева проводили второй за два дня поединок против московских «Крыльев Советов». Встреча накануне завершилась победой российского клуба со счетом 3:1, сегодняшняя игра сложилась для бобруйчан ощутимо лучше. Первый период с минимальным перевесом выиграли «крылышки», во второй трети паритет восстановил Матвей Шидловский. В начале заключительной трети Илья Лахнов вывел «шинников» вперед, но хозяевам льда удалось перевести встречу в овертайм. Исход игры в итоге решился в серии буллитов, где точнее оказались юные динамовцы — свои попытки в нашей команде реализовали Лахнов и Даниил Липский.

Благодаря этому успеху «Динамо-Шинник» прервал серию из трех неудач. Представитель Беларуси в МХЛ продолжает возглавлять таблицу Серебряного дивизиона Западной конференции, набрав 19 очков. Далее бобруйчан ожидает восьмидневная пауза без матчей, следующий поединок подопечные Михалева проведут только 15 октября в гостях у санкт-петербургского «Динамо-СПб».

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