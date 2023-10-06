Хоккеисты «Динамо-Шинника» взяли реванш у «Крыльев Советов» в чемпионате МХЛ

В пятницу подопечные Андрея Михалева проводили второй за два дня поединок против московских «Крыльев Советов». Встреча накануне завершилась победой российского клуба со счетом 3:1, сегодняшняя игра сложилась для бобруйчан ощутимо лучше. Первый период с минимальным перевесом выиграли «крылышки», во второй трети паритет восстановил Матвей Шидловский. В начале заключительной трети Илья Лахнов вывел «шинников» вперед, но хозяевам льда удалось перевести встречу в овертайм. Исход игры в итоге решился в серии буллитов, где точнее оказались юные динамовцы — свои попытки в нашей команде реализовали Лахнов и Даниил Липский.