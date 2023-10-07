Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Кубке Первого канала в декабре

Участие в соревнованиях примут национальные сборные Беларуси, Казахстана и Китая, а также команда «Россия 25», куда войдут молодые хоккеисты, которые наиболее ярко проявят себя по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги. Кубок Первого канала стартует 14 декабря матчами Беларусь — Китай и Россия 25 — Казахстан, на следующий день состоится международный турнир по хоккею в формате «3 на 3». Розыгрыш Кубка продолжится 16 декабря встречами сборных Беларуси и России 25, а также Казахстана и Китая. В заключительный день, 17 декабря, белорусы сыграют с казахстанцами, а россияне — с китайцами. Действующим победителем Кубка Первого канала является команда Беларуси.