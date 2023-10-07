Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
110
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
17
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Трактор
14
Хоккей. КХЛ
13:00
Куньлунь РС
Спартак
34
Хоккей. КХЛ
8.10
Амур
Лада
Хоккей. КХЛ
8.10
Адмирал
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
24Первое армейское дерби сезона
18:38 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Кубке Первого канала в декабре

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея России утвердила состав участников Кубка Первого канала, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ФХР.

Беларусь
Наверх
Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях примут национальные сборные Беларуси, Казахстана и Китая, а также команда «Россия 25», куда войдут молодые хоккеисты, которые наиболее ярко проявят себя по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги. Кубок Первого канала стартует 14 декабря матчами Беларусь — Китай и Россия 25 — Казахстан, на следующий день состоится международный турнир по хоккею в формате «3 на 3». Розыгрыш Кубка продолжится 16 декабря встречами сборных Беларуси и России 25, а также Казахстана и Китая. В заключительный день, 17 декабря, белорусы сыграют с казахстанцами, а россияне — с китайцами. Действующим победителем Кубка Первого канала является команда Беларуси.

Также сегодня стало известно, что с 3 по 6 ноября в санкт-петербургском Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», где выступят молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также юниорская команда России U18. Помимо классического хоккея, 5 ноября участники также сыграют в формате «3 на 3».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь