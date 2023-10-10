Хоккеисты «Шахтера», «Металлурга» и «Гомеля» одержали победы в матчах экстралиги

Действующий чемпион Беларуси — «Металлург» — наконец прервал серию из четырех поражений: жлобинчане в гостях обыграли «Могилев». Исход матча был решен уже в первом периоде, когда «стальные волки» отличились сразу четырежды, дубль в свой актив записал Константин Лукин. В дальнейшем могилевчане встрепенулись, но глобально на игру это не повлияло — 5:2 в пользу «Металлурга».

Параллельно в Солигорске лидер сезона — «Шахтер» — добился шестой победы кряду, на этот раз «горняки» были сильнее новополоцкого «Химика». После двух периодов хозяева льда неожиданно уступали со счетом 1:2, но в заключительной 20-минутке переломили ход встречи, отправив в чужие ворота четыре шайбы. Дуплетом за солигорчан отметился Михаил Шалагин, финальный счет — 5:3.