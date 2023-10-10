Хоккеисты «Шахтера», «Металлурга» и «Гомеля» одержали победы в матчах экстралиги

Действующий чемпион Беларуси — «Металлург» — наконец прервал серию из четырех поражений: жлобинчане в гостях обыграли «Могилев». Исход матча был решен уже в первом периоде, когда «стальные волки» отличились сразу четырежды, дубль в свой актив записал Константин Лукин. В дальнейшем могилевчане встрепенулись, но глобально на игру это не повлияло — 5:2 в пользу «Металлурга».
Параллельно в Солигорске лидер сезона — «Шахтер» — добился шестой победы кряду, на этот раз «горняки» были сильнее новополоцкого «Химика». После двух периодов хозяева льда неожиданно уступали со счетом 1:2, но в заключительной 20-минутке переломили ход встречи, отправив в чужие ворота четыре шайбы. Дуплетом за солигорчан отметился Михаил Шалагин, финальный счет — 5:3.
В центральном поединке вечера сошлись команды из верхней половины таблицы — «Гомель» и «Локомотив». Перед игрой соперники имели одинаковое количество очков, такой же равной выдалась и очная встреча. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, в итоге основное время закончилось вничью — 3:3. Овертайм сильнейшего также не выявил, а в серии буллитов точнее были «рыси». Благодаря этому успеху «Гомель» вышел на единоличное 4-е место в экстралиге, выше только «Шахтер», «Витебск» и «Юность».