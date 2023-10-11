Хоккеисты «Юности» прервали победную серию «Витебска» в белорусской экстралиге

На севере страны встречались вторая и третья команды текущего сезона — «Витебск» и «Юность». Два дня назад соперники уже выясняли отношения, и тогда витебчане оказались сильнее в серии буллитов. Не хватило основного времени и на этот раз: счет в матче был открыт только в середине второго периода, когда отличился форвард «медведей» Евгений Соломонов. Однако на перерыв лидерами уходили уже минчане — все благодаря Павлу Щербакову, который оформил дубль за три минуты. В заключительной трети «Витебск» отыгрался усилиями Магомеда Гимбатова, и встреча перешла в овертайм, а оттуда снова в серию послематчевых бросков. Точнее в этот раз была «Юность» (3:2), взявшая тем самым реванш за неудачу в понедельник и прервавшая серию побед «Витебска», которая насчитывала девять матчей.