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11 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» прервали победную серию «Витебска» в белорусской экстралиге

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Витебске, Гродно и Лиде в среду продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На севере страны встречались вторая и третья команды текущего сезона — «Витебск» и «Юность». Два дня назад соперники уже выясняли отношения, и тогда витебчане оказались сильнее в серии буллитов. Не хватило основного времени и на этот раз: счет в матче был открыт только в середине второго периода, когда отличился форвард «медведей» Евгений Соломонов. Однако на перерыв лидерами уходили уже минчане — все благодаря Павлу Щербакову, который оформил дубль за три минуты. В заключительной трети «Витебск» отыгрался усилиями Магомеда Гимбатова, и встреча перешла в овертайм, а оттуда снова в серию послематчевых бросков. Точнее в этот раз была «Юность» (3:2), взявшая тем самым реванш за неудачу в понедельник и прервавшая серию побед «Витебска», которая насчитывала девять матчей.

Параллельно в Гродно самый результативный поединок вечера выдали «Неман» и «Динамо-Молодечно». За 40 минут игры хозяева льда дважды убегали вперед на два гола, но «бело-голубые» оба раза сокращали отставание до минимума. Однако в третьем периоде гродненцы такой возможности сопернику не дали: на три гола «Немана» молодечненцы ответили только одним. Финальный счет — 6:3. В еще одном матче дня в Лиде «Брест» нанес местному клубу седьмое поражение подряд (2:1), победную шайбу в составе южан провел Никита Цевалюк.

12 октября в чемпионате страны по хоккею также пройдут три встречи. «Могилев» примет «Металлург», а «Шахтер» на своем льду сыграет с «Химиком» — оба матча начнутся в семь вечера. Стартовое вбрасывание в поединке «Гомеля» и «Локомотива» состоится в 20.25.

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