Клуб «спортивных алкоголиков». Кого из советских чемпионов сгубила водка

Пропивших свой талант спортсменов в советской и российской истории, к сожалению, не так уж и мало. Найти достойную работу по окончании даже выдающейся карьеры — не так-то и просто. Спортсмены как дети — их кормят, одевают, тренируют, все за них планируют. Когда этот период заканчивается, начинаются большие трудности, справиться с которыми «помогает» только алкоголь.

Александр Альметов (1940−1992)

Олимпийский чемпион по хоккею в Инсбруке 1964 года Александр Альметов быстро стал знаменитым на всю страну. Ему еще не было восемнадцати лет, когда великий тренер Анатолий Тарасов отрядил пацана к двум опытным партнерам по ЦСКА — Вениамину Александрову и Константину Локтеву. На долгие годы звено стало ведущим в советском хоккее. Вершиной форварда и стала победа на Олимпиаде.

Однако в 27 лет карьера Альметова внезапно прервалась из-за конфликта с тем же Тарасовым. Есть много разных версий — что же зародило недопонимание между ними. Но итог в любом случае для хоккеиста был печальный. Поиск себя в послехоккейной жизни для Александра не увенчался успехом — он успел поработать даже могильщиком на кладбище.

«Великий хоккеист работает могильщиком. Ах, водка-матушка, ищи меня на дне…» — считается, что эти строки поэта Андрея Вознесенского — именно про Альметова. В начале девяностых бывшая звезда хоккея предпринимала попытку найти счастье за океаном, но не вышло. В последние годы жизни олимпийского чемпиона видели в основном с бутылкой в руке. В итоге он скончался в 52 года от пневмонии, вызванной в том числе алкогольной интоксикацией.

Тамара Лазакович (1954−1992)

Похожая судьба ждала и известную советскую чемпионку Тамару Лазакович. Родившаяся в Витебске гимнастка сделала себе головокружительную карьеру к тем же 18 годам. Побеждала на чемпионате Европы 1971 года, где стала абсолютной чемпионкой, выиграла золото и на Олимпиаде в Мюнхене год спустя.

У Лазакович было все для прекрасной жизни — муж, дочка, квартира в центре Витебска, друзья, готовые всегда прийти на выручку, и любовь болельщиков. Однако девушка сама разрушила все, что имела, из-за чрезмерного употребления алкоголя. Семья разрушилась, квартира была продана. Как итог — смерть на вокзале, где бывшую чемпионку периодически встречали в невменяемом состоянии. Ей было всего 38 лет.

Вячеслав Лемешев (1952−1996)

Вячеслав Лемешев — легенда отечественного бокса. В 20 лет его, еще не обстрелянного юнца, тренеры рискнули взять на Олимпиаду в Мюнхен в 1972 году. И феноменальный паренек не подвел, разгромив всех своих соперников и взяв золотую медаль. Это был его звездный час.

Перед Лемешевым открывались многие двери и возможности. Появилось много так называемых друзей, желавших разделить с ним мюнхенскую победу. Незаметно подобрался и конец карьеры — всего в 27 лет. Здесь-то он окончательно и подсел на бутылку, к тому же сказывались полученные ранее травмы. Заглушать боли он мог только одним способом — водкой. Работу бывшему чемпиону никто не предлагал, одно время приходилось трудиться даже на кладбище, роя могилы. В которой и сам оказался слишком рано — всего в 44 года. Смерть наступила от атрофии мозга.

Владимир Куц (1927−1975)

Знаменитый в свое время на весь мир легкоатлет-стайер. Его звездное время пробило на Олимпиаде в Мельбурне, когда он неожиданно для многих выиграл обе стайерские дистанции — 5000 и 10 000 метров. Никто не мог понять — неужели спортсмены-европейцы способны обогнать африканцев?

Прошедший через войну спортсмен доказал, что благодаря упорному труду нет непреодолимых задач. Но уже после блестящей карьеры у Куца возникли проблемы с алкоголем. Он стал часто болеть, набрал большой вес. Все чаще предпочитал застолье спортивному образу жизни. Все это привело к печальному исходу — остановке сердца на фоне большого количества выпитого алкоголя.

Владимир Ященко (1959−1999)

Прыгун в высоту Владимир Ященко не сумел добраться до Олимпийского золота, хотя все специалисты предрекали ему успех на домашних Играх 1980 года. Он подходил к ним в роли главного фаворита и рекордсмена мира. Но полученная ранее травма и недопонимание с советскими руководителями сделали свое черное дело.