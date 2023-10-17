Хоккеисты «Динамо-Шинника» отыгрались со счета 0:2 и победили СКА-1946 в матче МХЛ

В очередном матче выездной серии подопечные Андрея Михалева встречались со СКА-1946. Команды уже играли между собой менее месяца назад, и тогда в Бобруйске сильнее были белорусы (4:1). Однако поединок в Санкт-Петербурге изначально складывался совсем по иному сценарию: в стартовой трети хозяева льда вышли вперед, а во втором периоде удвоили перевес. За шесть минут до финальной сирены юные динамовцы еще уступали со счетом 0:2, но Иван Шатило и Даниил Липский один за другим поразили ворота соперника, тем самым переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке победитель выявлен не был, а в серии буллитов точнее оказались бобруйчане. Решающий бросок исполнил Илья Лахнов, в итоге 3:2.