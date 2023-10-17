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17 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» отыгрались со счета 0:2 и победили СКА-1946 в матче МХЛ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали волевую победу в гостевой игре регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В очередном матче выездной серии подопечные Андрея Михалева встречались со СКА-1946. Команды уже играли между собой менее месяца назад, и тогда в Бобруйске сильнее были белорусы (4:1). Однако поединок в Санкт-Петербурге изначально складывался совсем по иному сценарию: в стартовой трети хозяева льда вышли вперед, а во втором периоде удвоили перевес. За шесть минут до финальной сирены юные динамовцы еще уступали со счетом 0:2, но Иван Шатило и Даниил Липский один за другим поразили ворота соперника, тем самым переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке победитель выявлен не был, а в серии буллитов точнее оказались бобруйчане. Решающий бросок исполнил Илья Лахнов, в итоге 3:2.

Эта победа стала для «Динамо-Шинника» всего второй в текущей выездной серии, которая насчитывает уже шесть матчей. На данный момент «шинники» с 21 баллом занимают второе место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, отставая на два балла от «Атланта». Следующем соперником подопечных Михалева станет представитель Золотого дивизиона МХК «Спартак». Встреча пройдет 20 октября в Москве и стартует в 18.00.

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