Белорусские хоккеисты с победы стартовали на «Кубке Будущего»

Участие в турнире принимают молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также команда России-U18 — именно российские юниоры стали первыми соперниками наших хоккеистов. Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда отличился форвард «Динамо-Шинника» Матвей Ладутько. Незадолго до перерыва подопечные Сергея Стася удвоили перевес, автором гола стал Роман Кузнецов — шайба оказалась в воротах после рикошета от конька российского защитника.

В следующей трети команды обменялись точными бросками: сперва отрыв нашей команды увеличил Николай Салыго, но незадолго до второго ухода в раздевалки хозяева воспользовались ошибкой белорусов в своей зоне, после чего счет изменился на 3:1. Развить успех России-U18 наши хоккеисты не дали: в начале заключительной 20-минутки выход один на один с голкипером реализовал Степан Звягин, также свою фамилию на табло записал защитник Никита Жихарев, впоследствии признанный лучшим игроком матча. Незадолго до сирены российские юниоры отличились во второй раз, в итоге 5:2, Беларусь-U20 набирает первые два балла на турнире.