Хоккеисты «Немана» и «Лиды» одержали победы в матчах белорусской экстралиги

В Гродно сошлись финалисты предыдущего розыгрыша Кубка Президента — «Неман» и «Металлург». Жлобинчане продолжают испытывать большие проблемы с реализацией моментов: в трех из четырех последних матчей «стальные волки» не поражали ворота соперников, и сегодня печальный результат в атаке был повторен. Гродненцы же отнеслись к своим голевым шансам более ответственно: в первом периоде вперед хозяев льда вывел Максим Цыбин, а в заключительном игровом отрезке за «Неман» забивали Артем Левша и Данила Барабаш — 3:0.

Параллельно на востоке страны аутсайдеры сезона «Могилев» и «Лида» выдали голевую перестрелку — уже в дебютной трети зрители увидели сразу пять заброшенных шайб. В течение 10 минут после стартового вбрасывания «рыцари» отличились трижды, но еще до перерыва хозяева сократили отставание до минимума — 2:3. Равный счет в матче установился за 7 минут до конца третьего периода, когда на табло с обеих сторон загорелись четверки. Однако овертайма в этот вечер не случилось — победу «Лиде» со счетом 5:4 принес Станислав Герасимов.