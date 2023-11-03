Хоккеисты «Немана» и «Лиды» одержали победы в матчах белорусской экстралиги
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя матчами в Гродно и Могилеве сегодня продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя матчами в Гродно и Могилеве сегодня продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Гродно сошлись финалисты предыдущего розыгрыша Кубка Президента — «Неман» и «Металлург». Жлобинчане продолжают испытывать большие проблемы с реализацией моментов: в трех из четырех последних матчей «стальные волки» не поражали ворота соперников, и сегодня печальный результат в атаке был повторен. Гродненцы же отнеслись к своим голевым шансам более ответственно: в первом периоде вперед хозяев льда вывел Максим Цыбин, а в заключительном игровом отрезке за «Неман» забивали Артем Левша и Данила Барабаш — 3:0.
Параллельно на востоке страны аутсайдеры сезона «Могилев» и «Лида» выдали голевую перестрелку — уже в дебютной трети зрители увидели сразу пять заброшенных шайб. В течение 10 минут после стартового вбрасывания «рыцари» отличились трижды, но еще до перерыва хозяева сократили отставание до минимума — 2:3. Равный счет в матче установился за 7 минут до конца третьего периода, когда на табло с обеих сторон загорелись четверки. Однако овертайма в этот вечер не случилось — победу «Лиде» со счетом 5:4 принес Станислав Герасимов.
После 22 туров регулярного сезона в чемпионате страны лидирует солигорский «Шахтер», у которого 38 очков. Столько же набрал и «Витебск», имеющий игру в запасе. Третьим с 31 баллом идет «Гомель», на три пункта от «рысей» отстает столичная «Юность». Шестерку лучших команд закрывают «Неман» (27 очков) и «Химик» (25). Завтра в белорусской экстралиге состоятся три встречи: в 14.00 стартуют «Динамо-Молодечно» и «Химик», в 17.00 начнутся матчи «Локомотив» — «Брест» и «Юность» — «Шахтер».