Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего», сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в соревнованиях принимали молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также команда России-U18. В заключительном матче на турнире белорусские хоккеисты встречались с казахстанскими сверстниками. Уже в стартовой трети наши парни получили преимущество в три шайбы благодаря голам Кирилла Вахильчука, Арсения Елисеева и Артема Никитича, однако во втором периоде игроки Казахстана-U20 сумели восстановить паритет — 3:3. В заключительном игровом отрезке долгое время сохранялся равный счет, но в последние пять минут чужие ворота поразили Николай Салыго и Иван Пономарцев, принеся тем самым победу Беларуси-U20 — 5:3.
Таким образом, белорусская «молодежка» набрала на Кубке Будущего 4 балла, одержав две победы в трех матчах. Ранее наши хоккеисты обыграли Россию-U18 со счетом 5:2 и уступили российским сверстникам (0:3). Столько же очков заработали и обе команды России, поэтому победитель турнира определился по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб в очных встречах. Она оказалась лучше у сборной России-U20, белорусы — вторые. Кроме того, в рамках соревнований в Санкт-Петербурге состоялся турнир по хоккею в формате «3 на 3», в котором молодежная сборная нашей страны заняла третье место.