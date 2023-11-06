Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Будущего

Участие в соревнованиях принимали молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана, а также команда России-U18. В заключительном матче на турнире белорусские хоккеисты встречались с казахстанскими сверстниками. Уже в стартовой трети наши парни получили преимущество в три шайбы благодаря голам Кирилла Вахильчука, Арсения Елисеева и Артема Никитича, однако во втором периоде игроки Казахстана-U20 сумели восстановить паритет — 3:3. В заключительном игровом отрезке долгое время сохранялся равный счет, но в последние пять минут чужие ворота поразили Николай Салыго и Иван Пономарцев, принеся тем самым победу Беларуси-U20 — 5:3.