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11:36 (мск), источник: Sport24

Хоккеист умер во время матча в Москве: видео

Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Трагедия произошла накануне вечером во время игры между командами любительской лиги SHL «Армата» и «Фаворит».

61-летний нападающий «Арматы» Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лед.

По словам очевидцев, врачи на арене в этот момент не дежурили, а прибывшие медики уже не смогли спасти мужчину.

Предварительно, Янчишину стало плохо с сердцем, сообщает SHOT.

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