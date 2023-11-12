Хоккеист умер во время матча в Москве: видео
Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве.
Хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве.
Трагедия произошла накануне вечером во время игры между командами любительской лиги SHL «Армата» и «Фаворит».
61-летний нападающий «Арматы» Михаил Янчишин внезапно потерял сознание и рухнул на лед.
По словам очевидцев, врачи на арене в этот момент не дежурили, а прибывшие медики уже не смогли спасти мужчину.
Предварительно, Янчишину стало плохо с сердцем, сообщает SHOT.