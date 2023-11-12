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18:35 (мск), источник: ТАСС

Умер чешский вратарь, олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Роман Чехманек

Ему было 52 года.

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Источник: HC-VSETIN.CZ

ТАСС, 12 ноября. Олимпийский чемпион 1998 года по хоккею в составе сборной Чехии вратарь Роман Чехманек умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает газета denik.cz.

Причины смерти не сообщаются.

Чехманек был в составе сборной Чехии на победном олимпийском турнире в Нагано, но не провел ни одной встречи. В финале чешская команда обыграла сборную России со счетом 1:0, ворота чехов защищал Доминик Гашек. В составе чешской сборной Чехманек также стал трехкратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

В клубной карьере Чехманек выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» и «Лос-Анджелес», германский «Гамбург», шведский «Линчёпинг» и ряд чешских команд.

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