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20:31 (мск), источник: ТАСС

Полиция арестовала подозреваемого в непредумышленном убийстве хоккеиста Адама Джонсона

Американский нападающий скончался 28 октября в результате травмы, полученной после пореза шеи коньком.

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Источник: Официальный сайт НХЛ

ТАСС, 14 ноября. Мужчина был арестован полицией по подозрению в непредумышленном убийстве американского нападающего британского хоккейного клуба «Ноттингем» Адама Джонсона. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

По данным полиции Южного Йоркшира, вскрытие подтвердило, что Джонсон умер в результате смертельной травмы шеи. Подозреваемый, чье имя не называется, был арестован во вторник и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

28 октября Джонсон получил порез в матче высшего дивизиона чемпионата Великобритании против «Шеффилда» в результате столкновения с канадским защитником Мэттом Петгрейвом. Хоккеисту оказали помощь на льду, позднее его перевезли в городскую больницу, где он скончался. Ему было 29 лет.

Джонсон не был задрафтован командой Национальной хоккейной лиги, но сыграл 13 матчей за «Питтсбург», отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Нападающий провел три сезона за фарм-клуб «Питтсбурга» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон», а также играл за команды АХЛ «Онтарио» и «Лихай Вэлли». В Европе Джонсон представлял «Аугсбург» и «Мальмё». В сезоне-2016/17 он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды Университета Дулута (штат Миннесота, США). С 2023 года игрок выступал за «Ноттингем».

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