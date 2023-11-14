Полиция арестовала подозреваемого в непредумышленном убийстве хоккеиста Адама Джонсона

ТАСС, 14 ноября. Мужчина был арестован полицией по подозрению в непредумышленном убийстве американского нападающего британского хоккейного клуба «Ноттингем» Адама Джонсона. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

По данным полиции Южного Йоркшира, вскрытие подтвердило, что Джонсон умер в результате смертельной травмы шеи. Подозреваемый, чье имя не называется, был арестован во вторник и будет находиться под стражей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

28 октября Джонсон получил порез в матче высшего дивизиона чемпионата Великобритании против «Шеффилда» в результате столкновения с канадским защитником Мэттом Петгрейвом. Хоккеисту оказали помощь на льду, позднее его перевезли в городскую больницу, где он скончался. Ему было 29 лет.