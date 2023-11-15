Удар лезвием. За смерть экс-игрока «Питтсбурга» задержан его соперник

Смерть экс-игрока клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона во время матча в Великобритании может обернуться тюремным заключением для его соперника.

Заявление полиции

Полиция Южного Йоркшира объявила о том, что 14 ноября арестован мужчина, подозреваемый в непредумышленном убийстве хоккеиста.

Как заявил суперинтендант полиции Южного Йоркшира Бекс Хорсфолл, проводится обширное расследование, чтобы собрать все обстоятельства воедино. По словам Хорсфолла, к делу привлечены лучшие специалисты.

По данным журналистов, задержанный, имя которого полиция не называет, оставлен под стражей. При этом экспертиза показала, что смерть Адама Джонсона наступила в результате травмы шеи, полученной от удара коньком соперника.

Смертельное столкновение

28 октября 2023 года во время матча чемпионата Великобритании по хоккею между командами «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стиллерз» нападающий «Пантер» Адам Джонсон ворвался в зону соперника, столкнулся с игроком «Шеффилда» и во время падения получил удар лезвием.

В считанные секунды на льду образовалась лужа крови. В шоковом состоянии форвард попытался добраться до скамейки запасных. На помощь Джонсону поспешили медики, однако из-за обширной кровопотери его состояние резко ухудшалось.

Хоккеиста доставили в больницу, но спасти его не удалось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239648&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 18+ Видео для лиц старше 18 лет Показать видео

Кто такой Адам Джонсон?

Уроженец Миннесоты Адам Джонсон начинал свой путь в хоккее в юниорских лигах, затем играл за студенческие команды.

В сезоне-2017/18 он оказался в АХЛ, а годом позже вышел на лед в Национальной хоккейной лиге в составе клуба «Питтсбург Пингвинз».

За два сезона Джонсон провел в НХЛ 13 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Не закрепившись в НХЛ, хоккеист продолжил выступать в АХЛ, а также попробовал свои силы в Европе. В сезоне-2022/23 американец играл за немецкую команду «Аугсбург Пантерз». В Великобританию он переехал в начале нынешнего сезона, успев в семи матчах заработать семь баллов за результативность.

Гибель Адама Джонсона стала шоком для всего хоккейного мира. Пока специалисты размышляли о мерах, которые могли бы помочь предотвратить подобные инциденты в будущем, полиция обратила внимание на человека, ставшего невольным виновником смерти хоккеиста.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239662&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Мэтт Петгрейв?

31-летний уроженец Торонто Мэтт Петгрейв свою карьеру начинал в юниорских североамериканских лигах, а затем перешел в АХЛ, где играл за фарм-клубы «Тампы», «Монреаля», «Оттавы» и «Ванкувера».

В сезоне-2020/21 Петгрейв перебрался в Европу, успел поиграть в Чехии и Словакии, а в сезоне-2022/23 был приглашен в британский клуб «Шеффилд Стиллерз». В составе коллектива он провел 82 матча, в которых забил 14 шайб и сделал 56 голевых передач.

С момента случившегося Мэтт Петгрейв не делал никаких заявлений, однако близкие к нему люди сообщили журналистам, что он потрясен смертью Джонсона. В то же время в соцсетях Петгрейва стали обвинять в убийстве, кроме того, он стал получать угрозы.

Партнеры Петгрейва по «Шеффилду» выразили уверенность, что он ни в чем не виноват. Во время домашней игры против «Ковентри» болельщики «Шеффилда» приветствовали игрока овацией.

«Необычное движение»

Однако не все считают, что нападающий абсолютно непричастен к смерти соперника. По мнению ряда специалистов, во время падения Петтгрейв сделал движение, которое было совершенно излишним в данной ситуации.

Бывший игрок НХЛ, известный хоккейный провокатор Шон Эвери в эфире Fox заметил: «Петгрейв сделал необычное движение. Думаю ли я, что он пытался установить какой-то контакт? Абсолютно. Думаю ли я, что он проснулся и сказал: “Я сегодня кого-нибудь убью?” Нет».

Как отмечают британские эксперты, возбуждение уголовного дела в данной ситуации еще не означает, что Петгрейв неизбежно будет приговорен к заключению. Однако эта ситуация уже вызывает острые споры.