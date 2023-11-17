Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли четвертый матч подряд в МХЛ

В пятницу подопечные Андрея Михалева на «Бобруйск-Арене» принимали лучший коллектив Золотого дивизиона Запада — ярославский «Локо». К сожалению, что-либо противопоставить лидеру элиты не получилось: если первый период закончился с еще рабочим счетом 0:1, то во второй двадцатиминутке «шинники» пропустили сразу трижды, при этом ни разу не поразив чужие ворота. В заключительной трети команды обменялись голами, автором единственного точного броска в составе бобруйчан стал Степан Звягин. Результат игры — 1:5.

Таким образом, в текущей домашней серии у хоккеистов «Динамо-Шинника» четыре поражения в четырех матчах и ноль набранных очков. Ни в одной из этих игр белорусы не забросили больше двух шайб. На данный момент наша команда с 25 баллами занимает шестое место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, отставание от зоны плей-ин составляет четыре пункта. Далее юных динамовцев ожидают две подряд встречи с худшей командой Запада «СКА-Карелией», которые пройдут на «Бобруйск-Арене» 20 и 21 ноября.