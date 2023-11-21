Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно обыграли «СКА-Карелию» в МХЛ

В шестом матче домашней серии подопечные Андрея Михалева встречались со «СКА-Карелией», занимающей последнее место в Западной конференции. На девятой минуте бобруйчане оказались в положении отстающих, но еще до перерыва Степан Звягин и Богдан Поповский обеспечили «шинникам» лидерство. В следующей трети соперники обменялись голами, в составе нашего клуба отличился Матвей Шидловский — 3:2. Самой результативной стала заключительная 20-минутка, где Звягин, Поповский и Шидловский оформили дубли, еще одну шайбу за бобруйчан добавил Никита Павлов. Хоккеисты из Кондопоги ответили только однажды, в итоге победа «Динамо-Шинника» со счетом 7:3, ровно с таким же результатом закончился поединок команд накануне.