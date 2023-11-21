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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно обыграли «СКА-Карелию» в МХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» выиграли второй матч подряд в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В шестом матче домашней серии подопечные Андрея Михалева встречались со «СКА-Карелией», занимающей последнее место в Западной конференции. На девятой минуте бобруйчане оказались в положении отстающих, но еще до перерыва Степан Звягин и Богдан Поповский обеспечили «шинникам» лидерство. В следующей трети соперники обменялись голами, в составе нашего клуба отличился Матвей Шидловский — 3:2. Самой результативной стала заключительная 20-минутка, где Звягин, Поповский и Шидловский оформили дубли, еще одну шайбу за бобруйчан добавил Никита Павлов. Хоккеисты из Кондопоги ответили только однажды, в итоге победа «Динамо-Шинника» со счетом 7:3, ровно с таким же результатом закончился поединок команд накануне.

Благодаря двум победам над «СКА-Карелией» наш коллектив вернулся в зону плей-ин Западной конференции МХЛ, поднявшись на третье место Серебряного дивизиона. После 26 игр в активе бобруйчан 29 очков. Домашняя серия подопечных Михалева продолжится матчами с подмосковным «Атлантом» 25 и 26 ноября и встречами с тульским клубом «АКМ-Юниор» 29 и 30 ноября.

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