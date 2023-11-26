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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в высшей лиге британского хоккея

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший вратарь английских футбольных клубов «Арсенал» и «Челси» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс», сообщает аккаунт EIHL в соцсети Х.

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Чех вышел на лед менее чем за пять минут до конца матча против «Глазго Клэн» при счете 5:1 в пользу его команды. Он заменил голкипера Тайлера Бескоровани, получившего травму нижней части тела. 41-летний Чех отразил единственный бросок по воротам, сохранив победный счет.

Петр стал первым в истории спортсменом, сыгравшим в элитном дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее.

В ноябре действующий чемпион Великобритании по хоккею «Белфаст Джайантс» арендовал Чеха у «Оксфорд Сити Старз» из второго по силе британского дивизиона. Ранее он также представлял «Гилдфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс». В январе Чех провел тренировку с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».

Чех на протяжении карьеры, которую завершил в 2019 году, представлял чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн» и английские «Челси» и «Арсенал». В составе «синих» голкипер стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную Чехии (124), в составе национальной команды он выиграл бронзу чемпионата Европы — 2004.

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