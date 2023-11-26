Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в высшей лиге британского хоккея

Чех вышел на лед менее чем за пять минут до конца матча против «Глазго Клэн» при счете 5:1 в пользу его команды. Он заменил голкипера Тайлера Бескоровани, получившего травму нижней части тела. 41-летний Чех отразил единственный бросок по воротам, сохранив победный счет.
Петр стал первым в истории спортсменом, сыгравшим в элитном дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее.
В ноябре действующий чемпион Великобритании по хоккею «Белфаст Джайантс» арендовал Чеха у «Оксфорд Сити Старз» из второго по силе британского дивизиона. Ранее он также представлял «Гилдфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс». В январе Чех провел тренировку с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».
Чех на протяжении карьеры, которую завершил в 2019 году, представлял чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн» и английские «Челси» и «Арсенал». В составе «синих» голкипер стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную Чехии (124), в составе национальной команды он выиграл бронзу чемпионата Европы — 2004.