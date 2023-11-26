Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в высшей лиге британского хоккея

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239879&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чех вышел на лед менее чем за пять минут до конца матча против «Глазго Клэн» при счете 5:1 в пользу его команды. Он заменил голкипера Тайлера Бескоровани, получившего травму нижней части тела. 41-летний Чех отразил единственный бросок по воротам, сохранив победный счет.

Петр стал первым в истории спортсменом, сыгравшим в элитном дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее.

В ноябре действующий чемпион Великобритании по хоккею «Белфаст Джайантс» арендовал Чеха у «Оксфорд Сити Старз» из второго по силе британского дивизиона. Ранее он также представлял «Гилдфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс». В январе Чех провел тренировку с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».