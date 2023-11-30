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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финляндия пропустит Кубок мира по хоккею в случае допуска России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная Финляндии откажется от участия в Кубке мира по хоккею, если на турнир будет допущена команда России, сообщает финское издание Iltalehti.

Финляндия
Швеция
Россия
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Источник: Reuters

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) работает над созданием международного турнира сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Отмечается, что турнир не будет соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах. В новых международных соревнованиях примут участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США. Как заявил глава NHLPA, российские игроки, скорее всего, не примут участия в турнире, так как есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в одном турнире с россиянами.

«Сейчас не самое подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья. Вопрос в том, насколько долго Финляндии удастся оказывать влияние на кабинеты в различных видах спорта и донести свою точку зрения о том, что играть с Россией пока невозможно», — говорится в статье.

Уточняется, что той же позиции придерживается сборная Швеции.

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