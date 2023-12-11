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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Камбэком завершился матч Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана одержала победу над Данией в матче чемпионате мира по в группе «А» первого дивизиона, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Старыгина. В первом периоде Оскар Мельгард (16 минута) открыл счет в матче.

Второй период оказался безголевым.

В третьем периоде команды совместными усилиями забросили четыре шайбы. Так, на 45-й минуте Бейбарыс Оразов сравнял счет. Впрочем, на 47-й минуте Альберт Шиольдан вновь вывел датчан вперед.

Сборная Казахстана на 49-й минуте усилиями Кирилла Ляпунова сравняла счет. Победу команде Старыгина на 57-й минуте принес Руслан Оспанов.

Напомним, накануне Казахстан обыграл Венгрию со счетом 5:2. Следующий матч казахстанцы проведут 13 декабря с Францией.

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