Камбэком завершился матч Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Старыгина. В первом периоде Оскар Мельгард (16 минута) открыл счет в матче.

В третьем периоде команды совместными усилиями забросили четыре шайбы. Так, на 45-й минуте Бейбарыс Оразов сравнял счет. Впрочем, на 47-й минуте Альберт Шиольдан вновь вывел датчан вперед.