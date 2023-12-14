Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в матче-открытии Кубка Первого канала

Встреча прошла на территории Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

За белорусскую команду забили Никита Пышкайло, Андрей Стась, Илья Сушко, Игорь Мартынов, Евгений Лисовец и Павел Денисов. У казахстанской сборной отметились Максим Мусоров и Алихан Омирбеков.

Сборная Белоруссии является действующим победителем Кубка Первого канала. Сегодня, 14 декабря, пройдет еще один матч турнира, в котором сыграют сборная России 25 и команда «Звезды и ВХЛ».