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14 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в матче-открытии Кубка Первого канала

Сборная Белоруссии победила команду Казахстан в первом матче Кубка Первого канала-2023 — 6:2.

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Встреча прошла на территории Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

За белорусскую команду забили Никита Пышкайло, Андрей Стась, Илья Сушко, Игорь Мартынов, Евгений Лисовец и Павел Денисов. У казахстанской сборной отметились Максим Мусоров и Алихан Омирбеков.

Сборная Белоруссии является действующим победителем Кубка Первого канала. Сегодня, 14 декабря, пройдет еще один матч турнира, в котором сыграют сборная России 25 и команда «Звезды и ВХЛ».

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