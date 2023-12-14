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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана потерпела фиаско на старте Кубка Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею неудачно начала товарищеский турнир Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге, сообщают Vesti.kz.

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В первом матче она уступила команде Беларуси со счетом 2:6.

У победителей отличились Никита Пышкайло (4-я минута), Андрей Стась (5-я), Максим Сушко (9-я), Игорь Мартынов (25-я), Евгений Лисовец (48-я) и Павел Денисов (51-я). В составе проигравших шайбы забросили Максим Мусоров (31-я) и Алихан Омирбеков (36-я).

В ходе турнира подопечные Галыма Мамбеталиева также сыграют с командами Россия 25 и Звезды и ВХЛ. Еще примут участие в турнире 3×3.

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