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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан потерпел первое поражение на МЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Австрии в заключительном матче молодежного чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Основное время встречи завершилось со счетом 6:6. В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а вот в серии буллитов победили австрийцы — 2:1.

Несмотря на поражение, подопечные Сергея Старыгина завершили турнир на первом месте с 13 очками и вышли в элиту. За ними расположились Дания (9), Франция (9), Австрия (8), Венгрия (4) и Япония (2).

На групповом этапе казахстанцы обыграли Венгрию (5:2), Данию (3:2), Францию (4:0) и Японию (3:1).

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