Казахстан потерпел первое поражение на МЧМ по хоккею

Основное время встречи завершилось со счетом 6:6. В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а вот в серии буллитов победили австрийцы — 2:1.

Несмотря на поражение, подопечные Сергея Старыгина завершили турнир на первом месте с 13 очками и вышли в элиту. За ними расположились Дания (9), Франция (9), Австрия (8), Венгрия (4) и Япония (2).