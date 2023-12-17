Казахстан потерпел первое поражение на МЧМ по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею проиграла Австрии в заключительном матче молодежного чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею проиграла Австрии в заключительном матче молодежного чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона в Будапеште (Венгрия), сообщают Vesti.kz.
Основное время встречи завершилось со счетом 6:6. В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего, а вот в серии буллитов победили австрийцы — 2:1.
Несмотря на поражение, подопечные Сергея Старыгина завершили турнир на первом месте с 13 очками и вышли в элиту. За ними расположились Дания (9), Франция (9), Австрия (8), Венгрия (4) и Япония (2).
На групповом этапе казахстанцы обыграли Венгрию (5:2), Данию (3:2), Францию (4:0) и Японию (3:1).