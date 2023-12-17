Тренера хоккейных «Крыльев Советов» уволили после драки на детском турнире

В субботу во время матча «Крыльев Советов» и «Красной Машины — Юниор» на турнире среди игроков 2016 года рождения Платонов избил Илларионова на глазах у своих воспитанников. Разнять дерущихся на льду удалось только после вмешательства судьи. При этом после того, как их разняли, оба тренера спокойно разошлись в разные стороны. Как заявил Илларионов, он не давал никакого повода для нападения и считает поведение Платонова недостойным. По словам специалиста, ему пришлось отправиться в травмпункт за медпомощью.

«Сразу после игры Павел Платонов извинился перед коллегой-тренером команды соперника и организаторами соревнований. Руководство хоккейной школы “Крылья Советов” считает поведение специалиста неприемлемым, не соответствующим этическим нормам клуба и также приносит извинения пострадавшей стороне. С сегодняшнего дня тренер Платонов отстранен от работы, в ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены», — говорится в сообщении клуба.

Сам Платонов принес извинения за свой поступок перед учениками школы и их родителями.