Сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Первого канала

Участие в соревнованиях принимали национальные сборные Беларуси и Казахстана, а также команды Россия-25 и «Звезды и ВХЛ», которые провели между собой по матчу в рамках кругового турнира. В стартовой игре наши хоккеисты обыграли казахстанцев (6:2), но затем уступили обеим российским командам (3:5 и 4:5 в овертайме). С тремя баллами сборная Беларуси, которая была действующим обладателем трофея, заняла на Кубке Первого канала второе место.