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19:03 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на Кубке Первого канала

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился традиционный предновогодний турнир по хоккею «Кубок Первого канала», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях принимали национальные сборные Беларуси и Казахстана, а также команды Россия-25 и «Звезды и ВХЛ», которые провели между собой по матчу в рамках кругового турнира. В стартовой игре наши хоккеисты обыграли казахстанцев (6:2), но затем уступили обеим российским командам (3:5 и 4:5 в овертайме). С тремя баллами сборная Беларуси, которая была действующим обладателем трофея, заняла на Кубке Первого канала второе место.

Победу на турнире одержали хоккеисты России-25, которые набрали максимальные шесть очков. Третье место — у команды Казахстана.

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