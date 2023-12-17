Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал поражение от «России 25»

«Матч получился поучительным для нас — повели, потом получили ненужные удаления. Во втором периоде команда подсела, пропустили ненужные голы, потому что те, кто много играл в меньшинстве, “наелись”. Их-то и не хватило. Три человека у нас получило травмы, это основные игроки. Пришлось их заменить теми, кто вообще никогда не играл на таком уровне.

Ребята сражались, молодцы. Поучительный турнир, проверили молодых, которые на подходе к сборной. Есть над чем работать. Спасибо за приглашение на этот турнир.