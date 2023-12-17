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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею уступила России

В заключительном матче в рамках Кубка Первого канала сборная Казахстана сыграла со сборной России, составленной из игроков до 25 лет, передают Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: Icehockey.kz

Команда Галыма Мамбеталиева потерпела поражение со счетом 2:5. В составе команды Казахстана отличились Никита Михайлис и Адиль Бекетаев, у россиян шайбы забросили — Илья Сафонов, Василий Глотов, Максим Соркин и Валентин Зыков (дважды).

Таким образом сборная России завоевала трофей домашнего турнира, который проходил в Санкт-Петербурге.

Отметим, что сборная Казахстана ранее на турнире обыграла сборную «Звезд и ВХЛ» — 3:1, а также уступила сборной Беларуси — 2:6.

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