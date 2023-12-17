Сборная Казахстана по хоккею уступила России
В заключительном матче в рамках Кубка Первого канала сборная Казахстана сыграла со сборной России, составленной из игроков до 25 лет, передают Vesti.kz.
Казахстан
В заключительном матче в рамках Кубка Первого канала сборная Казахстана сыграла со сборной России, составленной из игроков до 25 лет, передают Vesti.kz.
Команда Галыма Мамбеталиева потерпела поражение со счетом 2:5. В составе команды Казахстана отличились Никита Михайлис и Адиль Бекетаев, у россиян шайбы забросили — Илья Сафонов, Василий Глотов, Максим Соркин и Валентин Зыков (дважды).
Таким образом сборная России завоевала трофей домашнего турнира, который проходил в Санкт-Петербурге.
Отметим, что сборная Казахстана ранее на турнире обыграла сборную «Звезд и ВХЛ» — 3:1, а также уступила сборной Беларуси — 2:6.