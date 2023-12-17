Р. Ротенберг: Беларусь вчера и Казахстан сегодня сыграли матчи жизни

«Я маленьким мальчиком всегда смотрел “Приз “Известий”, где выступали все великие. В СССР этот турнир всегда был как праздник, и мы всегда имели победные традиции, культуру боления за сборную страны. Это наша культура, мы смогли показать, что можно играть, доминируя, можно забивать много шайб, играть в комбинационный хоккей. У нас очень талантливые ребята, Гребёнкин, Конюшков, Атанасов, проявили себя с наилучшей стороны. Это неогранённые таланты, которых у нас много. С ними надо работать, и на международном уровне они получают необходимый для развития опыт. Конкуренция — двигатель прогресса. Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни. Каждому игроку важно играть матчи с самым высоким уровнем конкуренции”, — передаёт слова Ротенберга корреспондент “Чемпионата” Елена Кузнецова.